09:10
0
USD 69.43
EUR 74.01
RUB 1.17
СНГ

Из-за кыргызстанки назревает скандал в столичной миграционной полиции Казахстана

Из-за кыргызстанки назревает скандал в столичной миграционной полиции Казахстана. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что в казахстанскую прессу попали материалы, свидетельствующие о том, что в органах столичной миграционной полиции работает гражданка Кыргызстана.

«Ею оказалась Айсулуу Нурбек кызы, 1993 года рождения, уроженка Ошской области. На представленном материале видно, что женщина работает с паспортами иностранцев и другими важными документами. Также она имеет прямой доступ к базе миграционной службы РК. По данным специалистов, в ней содержится информация о людях, которым запрещено пересекать границу Казахстана. Сами миграционщики называют эту базу «отметка флажком», - говорится в сообщении.

Отмечается, что официально Айсулуу не числится в штате ведомства и не является вольнонаемным работником, но при этом она полноценно выполняет все функции государственного служащего.

Издания опасаются и задаются вопросом – можно ли чувствовать себя спокойно в столице Казахстана, если доступ к секретной базе миграционной службы РК имеют граждане соседних, не самых благополучных в плане безопасности, стран, которые в нужный момент легко могут «снять флажок» «нужному» им человеку?

Сообщается, что департамент внутренних дел Астаны (ДВД) назначил служебную проверку, проведение которой поручено управлению собственной безопасности ДВД».
Ссылка: http://eng.kyr.24.kg/sng/21157/
просмотров: 359
Версия для печати
Материалы по теме
Соглашение о продлении срока пребывания граждан КР в РФ без регистрации отправят Владимиру Путину на ратификацию
С 1 октября открыт въезд в Россию свыше 41,5 тысячи гражданам Кыргызстана
Число кыргызстанцев в России достигло 520 тысяч 328 человек
В Краснодаре дело гражданки Кыргызстана, бросившей ребенка в подъезде, передали в суд
УФМС России: Кыргызстан - вторая страна по числу граждан, желающих работать в Сибири
Около 180 тысяч граждан Кыргызстана, выехавших на заработки в Россию, должны легализоваться там
ФМС открыла въезд в Россию 10,5 тысячи граждан Кыргызстана
В Московской области (РФ) совершено разбойное нападение на граждан Кыргызстана
В ходе рейда по выявлению занимающихся проституцией в Алматы задержаны четыре гражданки Кыргызстана и Узбекистана
В «черном списке» России числится около 80 тысяч граждан Кыргызстана
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи Мобильный оператор О! наградил победителей второго этапа лотереи
&laquo;Неделя английского языка&raquo; в&nbsp;Восточном университете «Неделя английского языка» в Восточном университете
Успей получить 4G-модем от&nbsp;MegaCom бесплатно! Успей получить 4G-модем от MegaCom бесплатно!