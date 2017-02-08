В Москве проходит ярмарка кыргызских продовольственных товаров

В городе Москве у кинотеатра «Киргизия» 21-28 октября проходит ярмарка кыргызских продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По ее данным, посетители ярмарки могут отведать кыргызский горный мед, минеральную столовую воду и национальные напитки, сок прямого отжима, приобрести овощи и фрукты, сухофрукты и рис, а также купить изделия народных мастеров по дереву и коже.

Отмечается, что ранее вице-премьер-министр КР Валерий Диль поручил Торгово-промышленной палате определить список отечественных производителей и оказать содействие в доставке производимой ими продукции в Москву для участия в ярмарке.

Одной из главных целей ярмарки, по информации правительства КР, является стремление познакомить жителей и гостей российской столицы с экологически чистой продукцией, производимой в горной республике, а также поиск торговых партнеров для заключения долгосрочных контрактов на поставку продукции.