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СНГ

Сергей Сидорский: Общий дефицит бюджетов стран ЕАЭС ожидается на уровне $200 миллиардов

«Общий дефицит бюджетов стран ЕАЭС ожидается на уровне $200 миллиардов», - заявил сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, все хотят активного движения Евразийского экономического союза, но прежде чем говорить о его ускоренном развитии, надо посмотреть на общее экономическое состояние стран-участниц. Сегодня наблюдается экономический кризис, который во многом связан с введенными против России санкциями, отметил он.

«Прежде всего мы должны выполнять ряд запланированных экономических показателей, которые заложены в бюджеты всех стран Евразийского экономического союза. У нас были иные мнения о развитии событий, но сейчас идет резкое падение цен на энергоносители, что отражается на общем дефиците бюджетов стран ЕАЭС», - отметил Сергей Сидорский.
Ссылка: http://eng.kyr.24.kg/sng/21799/
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