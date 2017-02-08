В ближайшее время объем торговли ЕАЭС с Китаем может достичь $100 миллиардов. Об этом сегодня на X международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» заявил член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский.

По его словам, странам ЕАЭС для реализации совместных проектов надо активно работать над привлечением ресурсов из средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Основным игроком здесь является Китай.

«Мы можем достичь объема товарооборота с Китаем в $100 миллиардов. Но даже при этом мы не станем для Поднебесной самым важным торговым партнером. Надо менять ситуацию. Ведь сам Китай отмечает, что укрепление сотрудничества с Евразийским экономическим союзом является для него приоритетом. Мы тоже должны двигаться в этом направлении. Мы уже делаем шаги в этом направлении. Например, на последнем заседании Высшего евразийского экономического совета решено сопрягать ЕАЭС и Экономический пояс Шелкового пути (проект интеграции, предложенный Пекином, - прим ИА «24.kg»)», - отметил Сергей Сидорский.