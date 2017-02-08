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СНГ

Глав правительств СНГ принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Исполняющий обязанности премьер-министра КР Темир Сариев сегодня принял участие в коллективной встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидер РТ пожелал участникам заседания Совета глав правительств СНГ плодотворной работы. «В свете мирового кризиса странам Содружества необходимо объединиться и вместе решать вопросы в политической, экономической, военной и культурно-гуманитарной сферах», - отметил Эмомали Рахмон.

Напомним, сегодня в Душанбе состоится заседание глав правительств СНГ сначала в узком кругу, а затем и в расширенном составе.
Ссылка: http://eng.kyr.24.kg/sng/21886/
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