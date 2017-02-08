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СНГ

В Душанбе главы правительств СНГ обсудили трансформацию Содружества

В Душанбе главы правительств Содружества независимых государств обсудили вопрос трансформации и реформирования СНГ. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Он отметил, что сегодня на заседании были представлены все 11 государств Содружества, включая Украину. «Это говорит о том, что объединение сохраняется, действует, обсуждает перспективы своего взаимодействия, принимает документы, рассчитанные до 2020 года. Мы, конечно, не обошли тему и реформирования СНГ, о чем постоянно ведется дискуссия», - сказал Сергей Лебедев.

«Главы делегаций пришли к общему мнению: конечно, Содружество не должно стоять на месте, оно должно идти в ногу со временем. То есть если ситуация в мире меняется, создаются новые условия, то и Содружество должно вносить коррективы в свою деятельность. Но коррективы должны быть направлены на сохранение и укрепление СНГ, и самое главное - на повышение эффективности его деятельности и ликвидации дублирования в деятельности некоторых региональных структур, в частности ОДКБ, ЕврАзЭС и так далее», - отметил председатель исполкома.

Он напомнил, что с 1 января председательство в СНГ переходит Кыргызстану, и пожелал республике успехов.
Ссылка: http://eng.kyr.24.kg/sng/21901/
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