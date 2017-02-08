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СНГ

В ООН отметили усилия по борьбе с безгражданством в России и Кыргызстане

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерреш вчера отметил усилия по реагированию на проблему безгражданства в России, Кыргызстане и ряде других стран. Об этом он заявил на третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, с 2011 года к международным конвенциям, касающимся положения и прав апатридов (лиц без гражданства), присоединились около 50 государств. «Но что еще важнее, к успеху привели усилия по подтверждению гражданства тысяч людей в Кот-д'Ивуаре, Кыргызстане, Малайзии, Российской Федерации и Таиланде», - подчеркнул он.

По его словам, реагирование на эту проблему в ближайшие годы будет оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ). Гутерреш напомнил, что в 2014-м УВКБ объявило о глобальной кампании по искоренению безгражданства к 2024 году. «Я надеюсь, что государства окажут поддержку в достижении этой амбициозной, но реализуемой цели», - сказал он.

Ранее, находясь в Бишкеке, глава УВКБ ООН Маки Шинохара заявила, что Кыргызстан занимает лидирующую позицию по искоренению безгражданства. Проект запущен с правительством КР в феврале 2014 года. На июль 2015-го в республике зарегистрировали 7,5 тысячи человек, не имеющих гражданства. Из них более 3,2 тысячи получили паспорта или документы, подтверждающие личность. 
Ссылка: http://eng.kyr.24.kg/sng/22130/
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